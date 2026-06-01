Kör Gece Şanghay Festivali'nde!

01.06.2026 19:55
Reis Çelik'in 'Kör Gece' filmi, 12 Eylül sonrası dönemi anlatan bir yapım olarak SIFF'te prömiyer yapacak.

Yönetmen Reis Çelik'in yeni uzun metrajlı filmi "Kör Gece", Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin (SIFF) ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapacak.

Türkiye'den Kaz Film ve Heimatlos Films ile Almanya'dan Neopol Film ortaklığıyla hayata geçirilen yapımın yapımcılığını Türkiye adına İsmail Anıl Çelik ile Dilek Aydın, Almanya adına ise Jakob Zapf, Andrea Simml ve Tonio Kellner üstleniyor.

Siyah beyaz formatta çekilen 90 dakikalık "Kör Gece", 12 Eylül 1980 askeri darbesinin hemen ardından yaşanan dönemi konu alıyor.

Tek mekanda geçen "Gece Üçlemesi"nin ikinci filmi

Reis Çelik'in kendi deneyimlerinden esinlendiği yapım, yönetmenin tek bir mekanda ve tek bir gecede geçen öykülerden oluşan "Gece Üçlemesi"nin ikinci filmi olma özelliği taşıyor.

Üçlemenin ilk filmi olan "Lal Gece", daha önce Berlin Uluslararası Film Festivali'nde "Kristal Ayı" ödülünü kazanmıştı.

"Kör Gece" filmi, yurt dışına kaçmaya çalışırken fırtına nedeniyle planı aksayan ve bir otel inşaatına sığınan Fatma adlı karakterin hikayesine odaklanıyor.

Yapım, güvenlik güçlerinin kuşattığı inşaatta, içi henüz doldurulmamış boş bir kolon kalıbına saklanan Fatma'nın gece boyunca tanık olduklarını ele alıyor.

Müziklerini Hasan Yükselir'in, görüntü yönetmenliğini Gökhan Atılmış'ın, sanat yönetmenliğini ise Ekrem Çelik'in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Özge Arslan, İştar Gökseven, Hacı Ali Konuk, Nilüfer Açıkalın, Aydın Orak, Mustafa Kaçar ve Yaren Şirin yer alıyor.

Kaynak: AA

