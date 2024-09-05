Korakesium\'dan Alanya\'ya Kültürün İzinde Bilimin Peşinde Projesi Başladı

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(ANTALYA) - "Korakesium'dan Alanya'ya Kültürün İzinde Bilimin Peşinde" isimli proje, 2 Eylül Pazartesi günü Alanya'da eğitim gören 27 öğrencinin katılımıyla başladı.

Alanya Bilim ve Sanat Merkezi'nce yürütülen ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı tarafından desteklenmeye değer bulunan "Korakesium'dan Alanya'ya Kültürün İzinde Bilimin Peşinde" isimli proje Alanya'da gerçekleştiriliyor. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Arkeoloji Müzesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen proje altı gün boyunca devam edecek.

Öğrencilerin temel bilimlere, evrensel kültürel mirasa, sanata ve doğaya ilgilerinin artmasına yardımcı olan, gerçek yaşam problemlerine disiplinler arası bakış açısı geliştirebilmelerini amaçlayan proje, Alanya BİLSEM, Alanya Arkeoloji Müzesi, Alanya Kalesi, Kızılkule ve Gedevet Yaylası'nda gerçekleştiriliyor.