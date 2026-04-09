KGYO 2022 9 Aylık Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO), 2022 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 1 Ocak - 30 Eylül 2022 döneminde 65,6 milyon TL zarar bildirirken, bir önceki yılın aynı döneminde 5,2 milyon TL kar elde etmişti. Zararın temel nedenleri arasında, yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer kayıpları ve artan genel yönetim giderleri yer alıyor.

Finansal durum tablosuna göre, toplam varlıklar 593,9 milyon TL'ye yükseldi, önceki dönem sonunda bu rakam 110,5 milyon TL idi. Nakit ve nakit benzerleri 18,9 milyon TL ile dikkat çekerken, stoklar 439,2 milyon TL'ye ulaştı. Özkaynaklar ise 63,9 milyon TL olarak kaydedildi.

Nakit akış tablosunda, işletme faaliyetlerinden -18,2 milyon TL nakit çıkışı görülürken, finansman faaliyetlerinden 26,6 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden ise -261 bin TL nakit çıkışı oldu. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 18,9 milyon TL ile, dönem başına göre artış gösterdi.

Kar veya zarar tablosunda, hasılat 3,7 milyon TL olarak gerçekleşti, ancak esas faaliyet zararı 71,3 milyon TL'ye ulaştı. Finansman gelirleri 4,9 milyon TL ile pozitif katkı sağladı. Şirket, konsolide olmayan finansal tabloları TL bazında sunarken, pay başına zarar -1,6413 TL olarak hesaplandı.