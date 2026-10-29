Kore'de savcılar müebbet hapse çarptırılan eski Başkan Yoon için temyizde idam istedi

Güney Kore'de özel yetkili savcılar, "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bulunan ve müebbet hapse çarptırılan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a idam cezası verilmesini talep etti.

Yonhap'ın haberine göre Yoon'un müebbet hapis cezasına itirazı üzerine görülen temyiz duruşmasında özel yetkili soruşturma savcısı Cho Ehun-suk'un ekibi eski Devlet Başkanı hakkında idam cezası istedi.

Savcılık ekibinden bir üye, "İdam cezası verilmesi konusunda tereddüt etmek için hiçbir neden yok. İdam cezasına karşı öne sürülebilecek en güçlü argüman, olası bir hatalı hüküm ihtimalidir. Ancak bu davada böyle bir ihtimale yer yok." ifadelerini kullandı.

Söz konusu üye Yoon'un anayasaya bağlı kalmak için yemin etmesine rağmen askerleri sahaya sürdüğünü vurgulayarak, "Bu, anayasal düzeni yerle bir eden ve ülkeyi 40 yıl geriye götürmeye çalışan, affedilemez bir suçtur." dedi.

Özel savcılık ekibi, alt mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasının çok hafif kaldığını ve ülkede idam cezasının fiilen uygulanmıyor olmasının, bu cezanın verilmesine engel teşkil etmemesi gerektiğini belirtti.

Habere göre Uluslararası Af Örgütü, Güney Kore'yi "fiilen idam cezasını kaldırmış" ülkeler kategorisinde değerlendiriyor; zira ülkede Aralık 1997'den bu yana hiçbir idam cezası infaz edilmedi.

Güney Kore ceza hukukuna göre, bir ayaklanmanın elebaşına verilebilecek üç ceza türü bulunuyor. Bunlar idam cezası, müebbet hapis ve ağır iş yükü olmaksızın müebbet hapis.

Ocakta özel yetkili savcılar, Yoon'u "yargı ve yasama organlarını ele geçirerek iktidarda kalmaya çalışan bir ayaklanmanın elebaşı" olarak nitelendirmiş ve idam cezası talep etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'in bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon, şubatta Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bulunmuş ve müebbet hapisle cezalandırılmıştı.