Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Ertuğrul'un cenazesi toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Ertuğrul için Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen törene, ailenin yanı sıra Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmet Altun ile vatandaşlar katıldı.
Ahmet Ertuğrul'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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