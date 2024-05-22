Kore Gazisi Mustafa Palta, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kore Gazisi Mustafa Palta, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Mustafa Palta, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hayatını kaybeden 70 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Palta için Seyitaliler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Palta'nın naaşı, mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Törene, Palta'nın ailesi, Nurhak Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

22.05.2024 08:57
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??????? Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Palta, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 70 yaşındaki Palta, için Seyitaliler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Palta'nın naaşı, mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene, Palta'nın ailesinin yanı sıra Nurhak Kaymakamı Oray Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Görmez, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin İncirli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kore Gazisi Mustafa Palta, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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