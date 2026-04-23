Kore Savaşı'nda Ölen 12 Çinli Askerin Naaş Kalıntıları Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kore Savaşı'nda Ölen 12 Çinli Askerin Naaş Kalıntıları Toprağa Verildi

23.04.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHENYANG, 23 Nisan 2026 (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki Çin Halkı Gönüllüleri şehitleri mezarlığında düzenlenen törende Çin Halkı Gönüllüleri askerlerine ait naaşların bulunduğu tabutlara eşlik eden şeref kıtası, 13 Eylül 2025.

SHENYANG, 23 Nisan 2026 (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki Çin Halkı Gönüllüleri şehitleri mezarlığında düzenlenen törende Çin Halkı Gönüllüleri askerlerine ait naaşların bulunduğu tabutlara eşlik eden şeref kıtası, 13 Eylül 2025.

ABD Saldırganlığına Direnme ve Kore'ye Yardım Savaşı (1950-1953) sırasında hayatını kaybeden 12 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaşı perşembe günü Shenyang'da toprağa verildi.

Askerlerin naaşları çarşamba günü Güney Kore'den Çin'e getirilmişti. (Fotoğraf: Han He/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

23 Nisan, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kore Savaşı'nda Ölen 12 Çinli Askerin Naaş Kalıntıları Toprağa Verildi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 15:19:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kore Savaşı'nda Ölen 12 Çinli Askerin Naaş Kalıntıları Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.