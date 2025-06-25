Kore Savaşı'nın 75. Yılı Sergisi - Son Dakika
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Kore Savaşı'nın 75. Yılı Sergisi

25.06.2025 11:19
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Sacit Altun'un düzenlediği sergide, Türk askerlerinin Kore Savaşı'ndaki hikayeleri sergileniyor.

Belgesel yapımcısı ve yönetmen Sacit Altun, Kore Savaşı'nda görev yapan Türk askerlerinin yolculuğu, savaş sırasında yürütülen insani yardım çalışmaları ve savaş esirlerine dair belgeler ile arşiv fotoğrafları, günlükler, mektuplar ve döneme ait objelerle Ankara'da sergi açtı.

25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başlayan Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümünde Yönetmen Altun, Kore Savaşı'na dair belgeleri, arşiv fotoğraflarını, günlükler, mektuplar ve döneme ait objeleri toplama sürecini AA muhabirine anlattı.

Uzun yıllar reklam filmleri çektiğini ancak son dönemde belgesel alanına yönelmeye başladığını belirten Altun, bu serüvenin ilk adımlarından birinin de Kore Savaşı ile ilgili yaptığı çalışma olduğunu söyledi.

Altun, Kore Savaşı'na dair bir belgesel hazırlamaya karar verdiklerini anlatarak, "Özellikle savaş sırasında esir düşen askerlerimizin hikayeleri bizi çok etkiledi. Başlangıçta tek bölümlük bir projeydi ancak topladığımız bilgi, belge ve materyallerin zenginliği belgeseli on bölümlük bir seriye dönüştürdü." diye konuştu.

Belgesel geliştikçe ellerinde biriken belgelerin, fotoğrafların ve objelerin arttığına işaret eden Altun, bu noktada sadece ekranla sınırlı kalmamak, bu hikayeleri bir sergi aracılığıyla insanlara birebir göstermek istediklerini ve böylece "Kore Savaşı'nın 75. Yılında Hafıza Sergisi" fikrinin doğduğunu dile getirdi.

Altun, Türk Kızılayın ev sahipliğinde bu sergiyi hayata geçirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Üç yılı aşkın süre devam eden çalışmalarla ellerinde oldukça kapsamlı bir arşiv oluştuğunu kaydeden Altun, "Bir kısmı yurt dışından temin edilen 300'e yakın kitap, 500'e yakın dergi, Türk ve yabancı arşivlerden 2000'i aşkın belge, çok sayıda fotoğraf ve video kaydı ve en kıymetlisi, yaklaşık 150 özgün savaş materyali toplandı." ifadelerini kullandı.

Materyallere ilişkin bilgi veren Altun, "Askerlerimizin kullandığı mataralar, miğferler, dürbünler, künyeler, kişisel eşyalar, yağmurluklar ve hatta gazi ailelerinden gelen battaniyeler, mektuplar ve günlükler yer alıyor. Her bir eşyanın arkasında bir hikaye var." dedi.

Kore Savaşı'na katılan ülkelerden sadece müttefik ülkelerle değil, savaşın karşı cephesinde yer alan Çin'le de temas kurduklarına dikkati çeken Altun, Çin'de o döneme ait "propaganda kartları, savaş anlatımları içeren çocuk kitapları ve bazı özgün belgeleri" koleksiyona kazandırdıklarını aktardı.

Bunun dışında ABD, İngiltere, Fransa gibi katılımcı ülkelerden de objeler temin ettiklerini ifade eden Altun, sergi ile sadece bir savaş anlatısı değil aynı zamanda Türkiye'nin 1950'li yıllardaki toplumsal yapısına, Türk askerlerinin duygularına, fedakarlıklarına ve Kore halkıyla kurulan kardeşliğe dair bir bellek çalışması yaptıklarını, savaşın teknik detaylarından çok, insan hikayelerine odaklandıklarını vurguladı.

Sergiye gelen gazilerin ve yakınlarının verdiği tepkilerin çok kıymetli olduğunu belirten Altun, Kore Savaşı gazisi Ali Rıza Yurtnaç'ın sergiyi gezerken kendi fotoğrafını görüp duygulanmasının bu emeğin en büyük karşılığı olduğunu dile getirdi.

Altun, gelecekte bu sergiyi Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ve Kore Kızılhaçı ile Güney Kore'ye taşıyacaklarını ve savaşa katılan diğer ülkelerde de açmak istediklerini böylece uluslararası alanda da ortak bir hafızanın oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kore Savaşı nasıl başladı?

25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine Kore Savaşı başladı.???????

BM Güvenlik Konseyinin, BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore'ye göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı aldı. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı emrindeki 1. Türk Tugayı, Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıktı ve 12 Ekim 1950'de Pusan Limanı'na vardı.

ABD, 1 milyon 789 bin askerle Kore Savaşı'na en çok asker gönderen ülke oldu. İngiltere 56 bin askerle 2'nci, Kanada 26 bin 791 askerle 3'üncü sırayı aldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa 21 bin 212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, personel sayısı bakımından Kore Savaşı'na iştirak eden 16 ülke arasında 4'üncü sırada yer aldı.

Türk birlikleri ile Çin kuvvetleri arasında 25-27 Ocak 1951'de Kumyangjang-ni Muharebesi'nde Türk birlikleri, büyük bir başarı gösterdi. Muharebede süngü hücumu yapıldı ve bu, tarihteki son süngü taarruzlarından biri olarak görülüyor.

Barış anlaşması girişimleri sonuçsuz kaldı

Kore Savaşı sonrası, Güney Kore ile Kuzey Kore, birleşme amacıyla birçok görüşme yapsa da son yıllarda özellikle Pyongyang'ın iki ülkeyi defalarca karşı karşıya getiren nükleer silah ve füze programları kapsamındaki denemeleri, 1953'ten bu yana süren savaşın sonlanmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

Kore Savaşı, 27 Temmuz 1953'te yapılan "ateşkes anlaşması" ile durdu lakin "barış anlaşması" imzalanmadığı için savaş "teknik olarak" devam ediyor.

Kaynak: AA

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