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Korean Air yolcu uçağı, Japonya'da park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı - Son Dakika
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Korean Air yolcu uçağı, Japonya'da park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı

Korean Air (KAL) şirketine ait yolcu uçağı, Japonya'da bir havalimanında kalkış öncesi park halindeki Cathay Pacific'in yolcu uçağına çarptı. Kazada yaralanma, yangın ve yakıt sızıntısı meydana gelmedi. Kazanın sebebi soruşturuluyor.

Korean Air yolcu uçağı, Japonya\'da park halindeki Cathay Pacific\'in uçağına çarptı
16.01.2024 - 15:05,
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Korean Air (KAL) şirketine ait yolcu uçağının, Japonya'da bir havalimanında kalkış öncesi park halindeki Cathay Pacific'in yolcu uçağına çarptığı bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 289 yolcu taşıyan KAL uçağı, kuzeyde Sapporo kentindeki Yeni Çitose Havalimanı'ndan kalkış öncesi piste doğru yönelirken kazaya yol açtı.

KAL uçağı, kalkış öncesi ilerlerken içinde yolcu bulunmayan park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı.

Yerel itfaiye birimlerinin aktardığına göre, çarpışma sonrası yaralanma, yangın ve yakıt sızıntısı meydana gelmedi.

Kaza sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, kazanın sebebi soruşturuluyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Korean Air yolcu uçağı, Japonya'da park halindeki Cathay Pacific'in uçağına çarptı - Son Dakika
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