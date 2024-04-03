Körfez Belediye Başkanı Seçim Sonuçlarına İtirazı Değerlendirdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin değerlendirmede bulundu.
Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yerel seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, Körfez'de AK Parti'nin 34 bin 209, CHP'nin ise 32 bin 814 oy aldığını hatırlattı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Körfez Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı'nın kazandığını belirten Söğüt, teveccüh gösteren Körfez halkına teşekkür etti.
Söğüt, mazbatayı henüz almadıklarını anlatarak, "CHP'nin ve bağımsız adayın itiraz süreçlerini yaşadık. Seçim sonuçlarına itiraz etmek, her partinin yasal hakkıdır. Buna saygı duyuyoruz. Bu hakkı gerektiğinde biz de kullandık. Bu itirazları yapmaları kanuni hakları ama özellikle kamuoyunda algı yaratmaya çalışmalarını da Körfez halkının iradesine saygısızlık olarak görüyorum." diye konuştu.
Oy sayımı sırasında yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Söğüt, "Biz de istemezdik elektriklerin kesilmesini. Saat 23.00 itibariyle kesildi. Bunu yetkililerden aldık. 3 mahallede yarım saat içerisinde elektrik tekrar geldi. Elektrik kesintisi sırasında, bir iki muhtarlık sayımı haricinde bütün sayım işlemlerinin bittiğini söylediler. Oldu ki bitmemiş olsun, kendi üyeleri oradaydı. 'Elektrikler kesildi, oylar çalındı' demek, kendi sandık kurulu üyelerine de saygısızlık. Ne zaman ki kaybettiklerini gördüler, o zaman 'oylar çalındı' demeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.
Söğüt, geçersiz oylar konusuna da değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bakıyoruz 5 bin geçersiz oy var. Oran olarak yüzde 5'lere denk geliyor. Körfez'e bakıyorsunuz da diğer illere ilçelere neden bakmıyorsunuz? Türkiye geneline neden bakmıyorsunuz? CHP'nin seçildiği yerlerde de geçersiz oylar var. Hem de çok fazla. O zaman orada da mı böyle yapacağız. Tüm Türkiye'de seçime yeniden mi gideceğiz? Akıl tutulması. Bu açıklamaları il başkanları, milletvekilleri hep birlikte yapıyorlar, üzülüyorum. 1 oyla bile kazanan var, seçime saygı duyacağız."
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