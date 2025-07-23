Körfez'de Atıl Araziden 5 Ton Buğday

Körfez Belediyesi tarafından atıl durumdaki tarım arazilerinde yapılan ekimden elde edilen 5 ton buğday, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal alanda atıl durumdaki 20 dönümlük tarım arazisine buğday ekildi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında elde edilen kompost gübre, ekimi yapılan alanda kullanılarak verim artırıldı. Bu sayede araziden 5 ton buğday hasat edildi.

Buğdaylar un haline getirilerek, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şener Söğüt, tarıma ve çevreye duyarlı bu yaklaşımın gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini kaydetti.

Ürettikleri ürünlerle vatandaşlara fayda sağladıklarını ifade eden Söğüt, "Atıkları değerlendirerek toprağa hayat veriyor, elde ettiğimiz ürünlerle ihtiyaç sahiplerine katkı sunuyoruz. Bu anlayışla hem üretimi hem de sosyal yardımı sürdürülebilir kılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.