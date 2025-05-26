Körfez'de Kamyonet Otobüse Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Körfez'de Kamyonet Otobüse Çarptı: 3 Yaralı

Körfez\'de Kamyonet Otobüse Çarptı: 3 Yaralı
26.05.2025 02:09
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Körfez'de ehliyetsiz sürücünün kamyoneti otobüse çarptı, 3 kişi yaralandı. İhbar sonrası ekipler sevk edildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki otobüse çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Irak uyruklu kamyonet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Barbaros Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Irak uyruklu ehliyetsiz sürücü M.M. yönetimindeki 54 AEE 198 plakalı kamyonet önce elektrik panosuna, ardından bulvar üzerinde park halindeki 77 P 0260 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle M.M. ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Körfez, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez'de Kamyonet Otobüse Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika

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