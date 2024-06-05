Körfez'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Körfez'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 yolunda meydana gelen otomobil kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada, Muhammed Kocabay(18) ve Gürkan Bostan(24) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

05.06.2024 12:36
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, D-100 yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, 2 kişi yaralanırken, Muhammed Kocabay(18) ve Gürkan Bostan(24) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Körfez ilçesi Hereke mevkii D-100 yolunda meydana geldi. İstanbul yönüne giden E.K. idaresindeki 35 ANZ 964 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu araçta sıkışan E.K. ve yolcu olarak bulunan Muhammed Kocabay(18), Gürkan Bostan(24) ve T.G. itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Kocabay ve Gürkan Bostan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kocabay ve Bostan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü E.K. ve yolcu T.G.'nin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Körfez'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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