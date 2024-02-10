Körfez\'de Servis Otobüsü Şoförünü Öldüren Şahıs Tutuklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolun sağına park ettiği servis otobüsünün jant kapağını takan otobüs sürücüsü Yılmaz Sınıksaran'ı (48) tabancayla başından vurarak öldüren Şahin Altuntaş tutuklandı. Altuntaş'ın ifadesinde, yaklaşık 25 yıldır tanıştıklarını ve 15 yıl önce açıklamak istemediği bir husumet ve sonrasında beslediği kin sebebiyle cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın servis otobüsünün şoförü Yılmaz Sınıksaran, kullandığı 41 P 1710 plakalı otobüsü bir tamircinin önünde durdurdu. Sınıksaran, otobüsten inip aracın ön jant kapağını taktığı sırada, koşarak yanına yaklaşan Şahin Altuntaş tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Altuntaş, olay yerinden uzaklaştıktan sonra karakola teslim oldu. Altuntaş'ın ifadesinde, 25 yıldır Yılmaz Sınıksaran'ı tanıdığı ve Sınıksaran'la 15 yıl önce açıklamak istemediği bir husumet yaşadığını ve bu sebeple beslediği kin nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
Bu arada, Sınıksıran'ın 2 buçuk ay önce Altuntaş'tan gelen tehditler nedeniyle de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Şahin Altuntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cenazesi, Körfez Yeni Yalı Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti sonrası kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.
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