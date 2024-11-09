Körfez Lisesi RoboChallenge'da Altın Madalya Kazandı

Güncel

Milyonluk bütçelere kafa tuttular, Türk bayrağı Bükreş'te dalgalandı

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, RoboChallenge 2024'ten altın madalya ile döndü

Öğrenci ve öğretmenler başarıya giden süreci anlattı

KOCAELİ - Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 'RoboChallenge 2024'te Türkiye'yi temsil eden Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, büyük bütçelere sahip rakiplerini geride bırakıp altın madalya kazandı. Türkiye yarışma genelinde toplamda 3 altın madalya elde etti.

Dünyanın en büyük robotik yarışmalarından biri olan ve 1-3 Kasım tarihlerinde Bükreş'te gerçekleştirilen 'RoboChallange 2024' yarışmalarında Türkiye'yi temsil eden, Körfez Ticaret Odası'nın proje okulu Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Mini Sumo' kategorisinde altın madalya kazanarak büyük başarıya imza attı. Mini Sumo'nun yanına sıra 'Mikro Sumo, Çizgi İzleyen, Humanoid Robot Triatlon, Dövüş Robotları ve Serbest Stil Gösterisi' gibi kategorilere ayrılan yarışmada her kategoride bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya sahiplerini buldu.

"Projeler dünyasında uzun zamandır varız.

Yarışmada üstün başarı sağlayan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robotik takımı hocalarından Dr. Volkan Alparslan Kılıç, takımın yarışma serüvenini aktardı. Kılıç, "Biz aslında projeler dünyasında uzun zamandır varız. Daha önce farklı robot yarışmalarına da katılmıştık ancak uluslararası arenada ilk deneyimimiz oldu. Geçen sene 4. olarak tamamladığımız yarışmada bu yıl altın madalya kazanmak nasip oldu. Bu bizim için büyük bir sevinç ve gurur kaynağı" dedi.

Robotların teknik detayları hakkında bilgiler veren Dr. Kılıç, "Buradaki her şeyi biz kendi imkanlarımız ile üretiyoruz. Okulumuzda CNC tezgahlarımız var. Kendi okulumuzda kendi imkanlarımızı kullanıyoruz. Metal kasaları biz ürettik. Sensörler ve motorları dışardan alıyoruz ama elektronik kontrol kartını, yazılımını biz yönetiyoruz. Amacımız bu çocuklarla projeler üretmek" ifadelerini kullandı.

Başarılarının ardında yoğun bir mesainin saklı olduğunu ifade eden Kılıç, "Haftanın 7 günü çocuklar ile çalışıyorduk. Yarışma için gittiğimiz otelde, çoğu zaman günde 2-3 saat uyuyabildik. Başarılı olmak için bu şekilde yoğun mesai harcamanız gerekiyor. Amacımız derece elde etmek değil, evlatlarımızla bir şeyler üretebilmek. Biz Kocaeli Ticaret Odası'nın proje okuluyuz. Onlar bizim yarışmaya gidiş-geliş sürecimizde desteklerini esirgemediler. Böyle yarışmalarda büyük paralar harcayarak başarı elde ediliyor. Bütçe artarsa başarı da artıyor" diye konuştu.

"Bazı günler yemedik, içmedik"

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robotik takımı yarışmacılarından Murat Menderes Adaklı, zor şartlar altında derece elde ettiklerini belirterek, "Hepimiz çok uğraştık. Uyumadığımız zamanlar oldu. Yemek bile yiyemedik, bazen vakit bulamadık. Buna rağmen bu başarıyı elde ettik. Çok mutlu hissediyoruz. Final maçında son raundda modülüm kırıldı. Zor bir andı ancak herkes yanımda durdu. Hocalarıma ve tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlerleyen yıllarda da yine yarışmalara katılıp birinci olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok büyük bütçeli firmalarla mücadele ettik"

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Künü ise, "Biz meslek lisesi olarak eğitimin yanında teknolojik çalışmalara da önem veriyoruz. Okulumuz bilimsel yarışmalarda her zaman Körfez'in, Kocaeli'nin guru oldu. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz, bu sebeple okulumuzda robotik takımı kurduk. 4 yıl önce yerel ve ulusal tecrübelerle başladı. Bu kez uluslararası alanda boy göstermek istedik. 2022 yılındaki yarışmada çeyrek finale kalabildik. Yılmadık, 2023'te yarı finale kaldık. Bu yılda emeklerimizin karşılığını alarak zirveye oturduk. Ülkemiz 3 altın madalya kazandı. Küçük bütçeli bir okuluz olabiliriz ama denedik ve çok istedik. Büyük bütçeli firmalarla mücadele ettik. Aralarındaki tek devlet okulu biziz. Gururluyuz, inandık ve başardık" ifadelerini kullandı.

"Meslek liseleri çok kıymetli"

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'te öğrencilerin başarısını ilk kutlayan isim oldu. Okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere destek veren Öztürk, "Göreve geldiğimiz günden beri Körfez Teknik Meslek Anadolu Lisemiz ile birçok projelere imza attık. Şu anda da bizim protokol okulumuz. Romanya'nın Bükreş şehrinde, 26 ülkeden 175 yarışmacının katılım gösterdiği yarışmalarda birinciliği elde ettiler. Bu bizim ve ülkemiz için çok önemli. Meslek liseleri çok kıymetli. Öğrenci kalitesini artırırsak daha iyi işler çıkarabiliriz. Biz daha önce de olduğu gibi lisemizin yanındayız başarılarının devamını diliyoruz" diye kaydetti.