Korgan Yaylası'nda Yangın: 3 Ev Yandı

ORDU'nun Korgan Yaylası'nda çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün akşam 23.00 sıralarında Korgan ilçesi Korgan Yaylası'nda meydana geldi. Yan yana bulunan Kadir Paç, Namık Paç ve Cevat Paç'a ait 3 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin ayrıca çalışma başlattı.
Haber: Dursun Mehmet ŞAHİN/ KORGAN (Ordu),
