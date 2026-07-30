Korgeneral Topaloğlu'ndan Vali Ekici'ye Ziyaret

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Topaloğlu, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Ekici ile makamında bir süre görüştü.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Topaloğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel de yer aldı.