Korgun\'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Açıldı

Korgun'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.
Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından başlatılan proje kapsamında öğrenciler çeşitli görseller hazırladı.
Kaymakam Orkun Ulukaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Aydeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Demirtaş ile beraberindekiler sergiyi ziyaret ederek öğrencilerden sergi hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Ulukaya, projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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