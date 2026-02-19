Korgun'da İş Yerlerine Denetim

Korgun'da iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve zabıta ekiplerince oluşturulan komisyon tarafından yürütülen denetimlerde, raf ve kasa etiket fiyatları, temizlik ve hijyen şartları ile ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi.

Denetimlerin tüketici haklarının korunması ve halk sağlığının temini amacıyla ramazan ayı boyunca aralıklarla devam edeceği bildirildi.