Korgun'da Kurban Bayramı Kutlandı

Korgun Kaymakamlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Katılımcılarla bayramlaşan Kaymakam Ferhat Gür, Kurban Bayramı'nın toplumsal birlikteliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek, herkesin bayramını kutladı.

Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularını pekiştirdiğine dikkati çeken Gür, "Kurban Bayramı'nın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Programa Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İl Genel Meclis Üyeleri Abdullah Akkuş ve Mustafa Öztürk, muhtarlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel katıldı.