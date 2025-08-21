Koricanske Kayalıkları\'nda Anma Töreni

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 33 yıl önce Koricanske kayalıklarında öldürülen 224 Boşnak ve Hırvat sivil için anma töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'teki savaşta toplama kamplarına kapatıldıktan sonra Sırp askerlerce Koricanske kayalıklarında kurşuna dizilen 224 Boşnak ve Hırvat için düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınları ve yetkililer katıldı."

Bosna Hersek Toplama Kampları Derneği Başkanı Seid Omerovic, törende yaptığı konuşmada, 224 sivilin önce arkadan kurşuna dizildiğini, ardından kayalıklardan atıldığını ve son olarak üzerlerine bomba atıldığını söyledi.

Omerovic, Bosna Hersek'te 33 yıl önce yaşananlara dünyanın farklı yerlerinde bugün de şahit olunduğunu belirtti.

Törende, 300 metre yüksekliğindeki kayalıklardan 224 gül atıldı ve dualar edildi.

Prijedor'daki Trnopolje toplama kampından Travnik kentine götürülen Boşnak ve Hırvatlar, 21 Ağustos 1992'de Koricanske kayalıklarında Sırp birliklerince kurşuna dizilmişti.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Koricanske kayalıklarında yaşanan katliam nedeniyle 11 kişiye toplam 200 yıl hapis cezası vermişti.