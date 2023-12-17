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Korkusunu Yenen Kadın Arıcılık Yaparak Geçim Sağlıyor - Son Dakika
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Korkusunu Yenen Kadın Arıcılık Yaparak Geçim Sağlıyor

Samsun'da yaşayan Gülcan Güntepe, çocukluğunda arı sokmasıyla korkan biri iken şimdi arı yetiştiriciliği yaparak bal üretiyor. Korkusunu yenen Güntepe, evinin bahçesinde 50 kovan arıya bakıyor ve ailesine maddi destek sağlıyor.

Korkusunu Yenen Kadın Arıcılık Yaparak Geçim Sağlıyor
17.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 12:27
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SAMSUN'da yaşayan Gülcan Güntepe'nin (35), çocukluğunda soktuğu için korktuğu arılar geçim kaynağı oldu. Korkusunu yenen Güntepe, arı yetiştiriciliği yaparak bal üretimine başladı.

Çocukluğunda arı soktuğu için korkan ve hatta bir zamanlar bu nedenle balkondan düşme tehlikesi geçiren iki çocuk annesi Gülcan Güntepe, korkusunu aşmak adına evinin bahçesine 2019 yılında içi arı dolu 1 kovan aldı. Başlangıçta kovana yaklaşamayan Güntepe, sonrasında cesaretini topladı ve Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kayıt yaptırarak resmi bir arı yetiştiricisi haline geldi. Şu anda Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde evinin bahçesinde 50 kovan arıya bakıyor.

Güntepe, korkusunu yenmek için cesaretini topladığını ve artık arılardan korkmadığını belirtti. Kendisini ilk kez arı soktuğunda 8 yaşlarında olduğunu ve o zamanlar yerleşen korkuyla neredeyse balkondan atlayacak duruma geldiğini söyleyen Güntepe, evlendikten sonra bir arkadaşının önerisiyle arı almaya karar verdiğini söyledi. İlk başlarda kovana yaklaşamayan Güntepe, korkusunu yenmek için özel kıyafet aldı. Güntepe, artık arılarla ilgili herhangi bir korkusunun kalmadığını ifade etti.

'KORKUMUN ÜZERİNE GİTTİM'

Gülcan Güntepe, "Korkumu yenebilecek şeylerin üzerine gitmenin daha doğru olabileceğini düşündüm. Daha sonra kovanın başına gittim. Şu anda arılarla ilgili hiçbir korkum yok. Ondan sonra da 1 kovanımız 30 kovan oldu. Hatta Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteği ile şu anda 50 kovan arım var. Korkumu da yendim, aileme maddi olarak da yardımcı oluyorum" dedi.

'HAYALİM ARILARIMI ÇOĞALTMAK'

Hayalinin arıları çoğaltıp çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak olduğunu belirten Güntepe, "Kovanımızdan aldığımız ballarla çocuklarıma güzel bir şekilde yediriyorum. En azından ne yedikleri belli. Rahat bir şekilde yedirebiliyorum. Kışın kestane balı çok önemli, kahvaltımızda çiçek balımızı rahat bir şekilde yiyoruz. Küçük çocuğumdan dolayı çalışamadığım için arılarla beraber eşime ve aileme destek sağlıyorum. Hayalim arıları daha çok çoğaltıp, çocuklarıma daha güzel bir gelecek sağlamak ve onların isteklerini güzel bir şekilde karşılamak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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