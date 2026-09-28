Korkuteli'de 10 küçükbaş, 3 büyükbaş hırsızlığı şüphesiyle 2 kişiden biri tutuklandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçede meydana gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında hırsızlık olayını M.Ş. ve A.Ş'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin çaldıkları 10 küçükbaş hayvanı Burdur'un Çavdır ilçesindeki hayvan pazarında, 3 büyükbaş hayvanı ise Antalya'da yaşayan bir kişiye sattıkları tespit edildi.

Satılan 3 büyükbaş hayvan geri alınarak sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.