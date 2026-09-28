Korkuteli'de 10 küçükbaş, 3 büyükbaş hırsızlığı şüphesiyle 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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Korkuteli'de 10 küçükbaş, 3 büyükbaş hırsızlığı şüphesiyle 2 kişiden biri tutuklandı

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Antalya Korkuteli'de hayvan hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Jandarma, çalınan 10 küçükbaşın Burdur Çavdır pazarında, 3 büyükbaşın Antalya'da satıldığını, 3 büyükbaşın sahibine teslim edildiğini belirledi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçede meydana gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında hırsızlık olayını M.Ş. ve A.Ş'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin çaldıkları 10 küçükbaş hayvanı Burdur'un Çavdır ilçesindeki hayvan pazarında, 3 büyükbaş hayvanı ise Antalya'da yaşayan bir kişiye sattıkları tespit edildi.

Satılan 3 büyükbaş hayvan geri alınarak sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Korkuteli'de 10 küçükbaş, 3 büyükbaş hırsızlığı şüphesiyle 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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