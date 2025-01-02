Korkuteli\'de Traktör Kazasında İki Kardeş Hayatını Kaybetti

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YAKINLARI CENAZELERİ TESLİM ALDI

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörde hayatını kaybeden Sadrettin Karakuş ile kardeşi Fatma Karakuş'un cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından 2 kardeşin cenazesi Korkuteli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almaya gelen yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Diğer yandan kaza sırasında anne ve babası hayvanları otlatmak için yaylada bulunan kardeşlerin halalarına gitmek için traktörle yola çıktığı öğrenildi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,