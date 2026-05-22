Korkuteli'nde Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yakup K. (45) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Antalya-Denizli kara yolu Kızılcadağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Mehmet Ali K. (73) ve Ümmü K. (73) hayatını kaybetti, Gülden K. (45) ile sürücü yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
