Koro, Bahar Konseri ile Buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 18 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda "Bahar" konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Korodan yapılan açıklamaya göre, saat 11.30'da başlayacak konserin ilk bölümünde, rast ve segah makamında eserler seslendirilecek.

Konserin ikinci bölümünde, saz solistleri Murat Aydemir ve Volkan Ertem ile solist Atakan Akdaş aynı sahneyi paylaşacak. Konser, nihavent makamındaki eserlerle sona erecek.

Koro şefi Mehmet Hulusi Yücebıyık, yaklaşık 46 yıllık sanat hayatını konserin ardından sonlandıracak. Koro sınavını 19 yaşında kazanarak göreve başlayan Yücebıyık, uzun yıllar koro sanatçılığı, sanat kurulu üyeliği ve şef yardımcılığı görevlerinde bulundu.