Korsan Otoparkçılara Gözaltı

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Kağıthane'de, korsan otoparkçılık yaparak araç sürücülerinden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'ndeki bazı caddelere araçlarını park etmek isteyenlerden 2 şüphelinin otopark ücreti istediğini belirledi.

Ekipler, "değnekçi" diye tabir edilen ve korsan otoparkçılık yapan H.K. ve N.K'yi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.