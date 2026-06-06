Korsan Taşımacılığa Ceza Kesildi

SAMSUN'da, korsan taşımacılığa yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 3 sürücüye toplam 300 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar trafikten menedilirken, sürücü belgelerine de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında Atakum ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Alparslan Bulvarı'nda uygulama noktası oluşturan ekipler, mobil uygulamalardan yolcu aldığı belirlenen araçları durdurarak kontrol etti. Denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 3 sürücü hakkında idari işlem uygulandı. Ekipler tarafından sürücülere toplam 300 bin lira ceza kesildi.

ARAÇLAR TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Uygulama kapsamında ceza kesilen araçlar 2 ay süreyle trafikten menedildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine de 1 ay süreyle el konuldu. Denetim sırasında bazı sürücüler korsan taksicilik yapmadıklarını öne sürerek polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı. Bazı sürücüler araçlarındaki kişilerin arkadaşları olduğunu ve gezmeye çıktıklarını savunurken, yapılan tespitler doğrultusunda cezai işlemler uygulandı.

Ceza uygulanan sürücülerden bazılarının, "Devletin kestiği parmak acımaz, güzel bir anı oldu" dediği ifadeleri dikkat çekti. Emniyet ekipleri, korsan taşımacılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.