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Koruma ve bakım altındaki gençler meslekleri öğreniyor - Son Dakika
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Koruma ve bakım altındaki gençler meslekleri öğreniyor

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruma ve bakım altında bulunan gençlerin gelecekte seçecekleri meslekleri şekillendirmeleri için rol model buluşma programları düzenliyor. Program kapsamında gençler gazetecilerle bir araya gelerek meslekleri hakkında merak ettikleri soruları sordu. Gazeteciler de soruları cevapladı ve gençlere meslekleri hakkında bilgi verdi.

10.01.2024 - 13:27,  Güncelleme: 13:28
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Koruma ve bakım altındaki gençler meslekleri öğreniyor

NİĞDE - Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma ve bakım altında bulunan gençlerin gelecekte seçecekleri mesleklerini şekillendirmeleri için rol model buluşma programları gerçekleştiriliyor.

Koruma ve bakım altında bulunan ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin meslekleri yakından tanımaları, ilgilendikleri mesleklerle ilgili merak ettiği sorulara yanıt bulmaları için düzenlenen program çerçevesinde gençler gazetecilerle bir araya geldi. Gazeteci Hayrettin Yenel, Sema Tekeli ve Abdullah Özkul ile buluşan gençler merak ettikleri soruları Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Çetin Tutaş moderatörlüğünde yöneltti. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'nün 'Kariyer Buluşmaları' ile ilgili bilgi veren Şube Müdürü Çetin Tutaş çeşitli meslek grupları ile çocukları belli aralıklarla buluşturduklarını söyleyerek, "Koruma ve bakım altında olan çocuklarımızın geleceği şekillendirmek adına çeşitli meslek gruplarımızla, düzenli aralıklarla çocuklarımızı buluşturuyoruz. Buradaki amacımız onların geleceğini şekillendirmek ve onlara rehberlik etmek. Mesleki zorlukları, kolaylıkları veya nasıl aşabileceklerini öğrenebilmeleri için rol model buluşmaları yapıyoruz. Bugün de gazetecilerimizle beraber bir program gerçekleştirdik. Bu programda gazetecilik mesleğinin nasıl olacağının ne şekilde yapıldığını, yaşadıkları zorlukları çocuklarımız sordular, gazetecilerimiz de cevaplar verdiler. Güzel ve yararlı bir program oldu. Program sonrasında bu meslekle alakalı belli başlı bilgilere sahip oldular. Çocuklarımızın isteklerine göre hangi meslek gruplarıyla görüşmek istiyorlarsa biz onlara göre karşılık veriyoruz" diye konuştu.

Gazeteci Hayrettin Yenel ise; "Böyle bir etkinliğin düzenlemesi gerçekten bizim için de çok güzel. Gazetecilik mesleğinin ne olduğunu kendileri çok iyi biliyorlar ama onların da bu etkileşim içerisinde bizim mesleğimize ne kadar meraklı olduklarını gördüm. Bir gazeteci olarak birçok insana birçok sorular sorduk ama onların bize sormuş olduğu sorular çok ilginçti. Hiç aklımıza gelmeyen sorular da geldi elimizden geldiğince onların almak istediği cevapların hepsini verdik diye düşünüyorum" dedi.

Koruma ve bakım altındaki gençler meslekleri öğreniyor
Kaynak: İHA
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Niğde, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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