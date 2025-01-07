Koruyucu Aile Çocuğundan Yavru Gorile \'Umut\' İsim Önerisi

Güncel

KORUYUCU AİLE BAKIMINDAKİ ÇOCUKTAN YAVRU GORİLE İSİM ÖNERİSİ; ADI 'UMUT' OLSUN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın yavru gorilin ismi için yaptığı çağrıya yanıt verdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun 'Bence ismin Umut olsun' ifadelerine yer verdiği mektubu paylaşıldı. Koruyucu ailesiyle yaşayan çocuk, yazdığı mektupta, "Sevgili Tarım ve Orman Bakanlığı, korumanız altındaki yavru gorile isim aradığınızı duydum ve çok heyecanlandım. Bence ismi Umut olsun. Ben de koruyucu ailemin yanında sevgiyle büyüyerek her yeni günün umut getirdiğini düşünüyorum. Her canlının sıcak ve sevgi dolu bir yuvada büyümesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Salih HÜDAVERDİ/ANKARA,