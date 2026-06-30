Koruyucu Aile Günü Kutlaması - Son Dakika
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Koruyucu Aile Günü Kutlaması

Koruyucu Aile Günü Kutlaması
30.06.2026 11:09
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Bakan Göktaş, koruyucu aileleri 30 Haziran'da kutladı ve gönül birlikteliğine davet etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımıza yuva olan ve yüreğini açan bütün koruyucu ailelerimizin 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutluyorum" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza yuva olan ve yüreğini açan bütün koruyucu ailelerimizin 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutluyorum. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2012 yılından bu yana koruyucu aile konusunda öncü ülkelerden biri olduk. Bugün, 11 bin 22 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında sevgiyle büyüyor. Bir çocuğun hayatına sevgiyle eşlik etmek ve onun hikayesini tamamlamak isteyen vatandaşlarımızı bu gönül birlikteliğine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Koruyucu Aile Günü, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koruyucu Aile Günü Kutlaması - Son Dakika

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