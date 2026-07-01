Koruyucu Aile Günü Kutlandı - Son Dakika
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Koruyucu Aile Günü Kutlandı

01.07.2026 09:05
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Kastamonu'da Koruyucu Aile Günü kapsamında program düzenlendi, koruyucu ailelerin önemi vurgulandı.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Koruyucu Aile Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Meftun Dallı, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, çocukların aile ortamında büyümesinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Koruyucu ailelerin bu konudaki hassasiyetinin takdire şayan olduğunu anlatan Dallı, "Evlatlarımızın aile sıcaklığı içerisinde yaşayabilmesi için sizlerin bu iradeyi göstermesi son derece kıymetli. Sizler bu iradeyi bu cesareti ve özveriyi göstererek çocuklarımızın hayatlarına dokunuyorsunuz." dedi.

Dallı, koruyucu aile olmak isteyenlere de çağrıda bulunarak "Bugün vesileyle hemşehrilerimize seslenmek istiyorum, koruyucu ailenin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Koruyucu aile olma düşüncesi olanlar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze uğrasınlar, arkadaşlarımız kendilerini yönlendireceklerdir. Böyle düşünceleri olan hemşehrilerimize gecikmeden bunu yapmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan da bir çocuğun hayatını değiştiren sevginin, şefkatin ve merhametin en güzel örneklerinden biri olan koruyucu aileliğin önemine dikkati çekti.

Koruyucu aile olmanın yalnızca bir çocuğa kapı açmak değil gönül açmak olduğunu vurgulayan Köksalan, Kastamonu'da 61 koruyucu ailenin yanında 71 çocuğun koruyucu aile hizmet modelinden yararlandığını kaydetti.

Köksalan, günün önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"30 Haziran'ın Koruyucu Aile Günü olarak ilan edilmesi, koruyucu ailelerimizin üstlendiği bu büyük sorumluluğa verilen değerin anlamlı göstergelerinden biridir. Bu özel gün, yalnızca mevcut koruyucu ailelerimize teşekkür etmek için değil aynı zamanda toplumumuzda farkındalık oluşturmak ve yeni gönüllü ailelere ilham olmak için de önemli bir fırsattır. Her bir koruyucu ailemiz yalnızca bir çocuğun hayatına dokunmamakta aynı zamanda daha güçlü, daha vicdanlı ve daha umut dolu bir toplumun inşasına katkı sunmaktadır."

Programda çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Koruyucu Aile Günü Kutlandı - Son Dakika

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