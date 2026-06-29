Koruyucu Aile Oldular, Hayatları Değişti - Son Dakika
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Koruyucu Aile Oldular, Hayatları Değişti

Koruyucu Aile Oldular, Hayatları Değişti
29.06.2026 11:15
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Nizip'te Gülcan ve Hacı Cemil Bulut çifti, koruyucu aile olarak hayatlarına neşe kattı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Gülcan ve Hacı Cemil Bulut çiftinin yaşamı, yaklaşık 2 yıl önce koruyucu aile olarak yanlarına aldıkları kız çocuğuyla değişti.

Koruyucu aile olduktan sonra yıllardır hayalini kurdukları aile ortamına kavuşan çift, 2 yıldır bakımını üstlendikleri kız çocuğuyla hayatlarına neşe ve umut kattı.

Yaklaşık 33 yıl önce evlenen çift, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamadı. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yetim kalan çocuklardan etkilenerek Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran Bulut çifti, işlemlerin tamamlanmasının ardından o dönem 2,5 yaşındaki E.N'ye koruyucu aile oldu.

Bugün 4,5 yaşında olan küçük kız, çiftin evine yalnızca çocuk sesi değil, yeni bir yaşam düzeni de getirdi.

"Hayatımızın bütün planını ona göre yapıyoruz"

Hacı Cemil Bulut, AA muhabirine, kızlarının ailelerine katılmasıyla günlük yaşamlarının tamamen değiştiğini söyledi.

Eskiden birçok şeye ilgi duymadığını belirten Bulut, "Çocuk evladım olduktan sonra dünyalar benim oldu. Daha önce hiç parka gitmezdim. Şimdi kızımla parka gidiyor, oyun oynuyor, birlikte geziyoruz. Hayatımızın bütün planını ona göre yapıyoruz." dedi.

Yaklaşık 30 yıl çocuk özlemi yaşadığını dile getiren Bulut, "Kızım artık benim dünyam oldu. Eve geldiğimde beni karşılaması, birlikte vakit geçirmemiz bütün yorgunluğumu unutturuyor. Çocuğu olmayan herkese koruyucu aile olmayı tavsiye ederim." diye konuştu.

"Eskiden evimiz çok sessizdi"

Koruyucu anne Gülcan Bulut da kızlarının evlerine neşe getirdiğini anlatarak, "Eskiden evimiz çok sessizdi. Şimdi evimizin neşesi oldu, bize ses oldu. Onunla oyun oynuyorum, yemek hazırlıyorum, birlikte geziyoruz. Günlerimiz onunla dolu dolu geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kızını öz evladı gibi gördüğünü vurgulayan Bulut, "Çocuklara aile sevgisini hissettirmek çok önemli. Koruyucu aile olmayı düşünenler zaman kaybetmeden başvursun. Bir çocuğun hayatına dokunurken aslında kendi hayatınızın da değiştiğini görüyorsunuz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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