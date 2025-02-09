Koruyucu Aileden İyilik Projesi - Son Dakika
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Koruyucu Aileden İyilik Projesi

Koruyucu Aileden İyilik Projesi

Aslı Kuş, koruyucu ailesiyle birlikte yardıma muhtaç çocuklara destek oluyor.

09.02.2025 13:20
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Konya'da koruyucu aile yanında büyüyen Aslı Kuş, hayırseverlerin de desteğiyle oyuncak, kıyafet hediye ettiği, okumalarına teşvik için maddi yardımda bulunduğu çocukları yalnız bırakmıyor.

Dört çocukları olan Neriman (49) ve Şükrü Tosun (56) çifti, babası ölünce 7 yaşında devlet korumasına alınan Aslı Kuş'un bir yıl sonra koruyucu ailesi oldu.

Aynı zamanda akrabası olan Kuş'u çocuklarından ayrı tutmayan Neriman Tosun, "kızım" diyerek sevdiği Aslı'nın gelişimi ve iyi bir eğitim alması için elinden geleni yaptı.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünden mezun olan 30 yaşındaki 1 çocuk annesi Kuş, Konya İl Müftülüğünde memur olarak çalışmaya başladı.

Kendisini çocuklara adayan Kuş, hayırseverlerin de desteğiyle ilgilendiği birçok mahalledeki çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyor.

"Çocuklarınıza sahip çıkın, onları sevin, merhamet gösterin"

Aslı Kuş, AA muhabirine, küçük yaşta annesizliğin ve babasızlığın ne demek olduğunu çok iyi anladığını söyledi.

Koruyucu ailesinin yanında gerçek bir yuva sıcaklığı yaşadığını anlatan Kuş, Tosun ailesinin 5 çocuğundan biri olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kuş, çok iyi büyütüldüğü için herkese, özellikle de çocuklara yardım etmek için elinden geleni yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben koruyucu aile de sevgiyle, merhametle büyüdüğüm için insanlara da o şekilde yaklaşmaya başladım. Çünkü insanların, o çocukların bize ihtiyacı var. O yetimlerin bize ihtiyacı var. Onların başlarını okşamamız gerekiyor. Çocuklarınıza sahip çıkın, onları sevin, merhamet gösterin. Siz seversiniz zaten onlar ezilmiyor. Onlar daha güçlü, daha başarılı oluyor. Ben bu konuda örneğim. Ailem, arkadaşlarım ve hayırseverlerin desteği hep yanımda. Her ay düzenli şekilde o yetim çocuklara, burs, kıyafet, gıda şeklinde destek veriyoruz. Her ay oyuncak dağıtıyoruz."

Koruyucu aileliğin önemine işaret eden Kuş, "Siz de koruyucu aile olabilirsiniz. Çocuklara sahip çıkın, değer verin. Aile ortamında büyüsünler. Sevgiyle büyüyen çocuk sizi terk etmez." dedi.

Neriman ve Şükrü Tosun çifti de kızları Aslı ile gurur duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Koruyucu Aileden İyilik Projesi - Son Dakika

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