Koruyucu Ailelerin Önemi Vurgulandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün 11 bin 22 çocuğumuz, 9 bin 277 koruyucu ailemizin yanında hayatını sürdürüyor. Her bir koruyucu ailemiz sadece bir çocuğun hayatına değil, ülkemizin daha güçlü yarınlarına da değer katıyor" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı'nın açılış programına katıldı. Programa, Bakan Göktaş'ın yanı sıra koruyucu aileler katıldı. Bakan Göktaş, koruyucu ailelerin '30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ederek, "Kimi evlatlarımız en çok ihtiyaç duydukları yaşta ailesinin sıcaklığından ayrı düşebiliyor. İşte böyle zamanlarda bir çocuğun kalbine yeniden güven, hayatına yeniden umut bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu oluyor. İşte tam da bu noktada koruyucu aile olmanın değeri ortaya çıkıyor. Koruyucu aile olmak; bir çocuğa yuva olmanın ötesine geçmektir, iyilikle hayatına yeni bir yön vermek, geleceğine umut olmaktır, bir çocuğun aidiyet duygusunu büyüterek hayata kendi sesiyle, kendi değeriyle katkı sunmasına imkan vermektir. Bu bakış, medeniyetimizin çocuğa verdiği değerin ve aileye yüklediği anlamın bugün yaşayan en güzel örneklerinden biridir. Asırlardır bizi ayakta tutan bu anlayış, bugün koruyucu ailelerimizin gayretiyle bir çocuğun hayatında sıcak bir yuvaya, sahici bir bağa ve kalıcı bir aidiyete dönüşüyor" dedi.

'1345 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞUMUZ KORUYUCU AİLE YANINDA'

Bakan Göktaş, 'Gönül Elçileri Projesi'nin; paylaşmanın, sahiplenmenin ve dayanışmanın ortak sesi olduğunun altını çizerek, "Bugün 11 bin 22 çocuğumuz, 9 bin 277 koruyucu ailemizin yanında hayatını sürdürüyor. Her bir koruyucu ailemiz sadece bir çocuğun hayatına değil, ülkemizin daha güçlü yarınlarına da değer katıyor. 0-6 yaş aralığında kurulan güven bağının çocuklarımız için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda 0-3 yaş aralığında 2 bin 229, 4-6 yaş aralığında ise 2 bin 57 çocuğumuz koruyucu ailelerimizin yanında sevgiyle büyüyor. Özel gereksinimli çocuklarımız için de bu hizmeti büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu kapsamda 1345 özel gereksinimli çocuğumuz koruyucu ailelerimizin yanında bakım ve koruma altında bulunuyor. Bu büyük sahiplenmeyi bakanlık olarak güçlü hizmetlerle destekliyoruz. 2026 yılında yapılan çalışmalarla koruyucu ailelerimizin sosyal haklarını daha ileri bir noktaya taşıdık. Koruyucu aile olan kamu ve özel sektör çalışanlarına izin hakkı tanıdık. Diğer yandan sosyal güvence alanında önemli iyileştirmeler yaptık. UNICEF tarafından umut vadeden projeler arasında gösterilen bu proje, sınırları aşan güçlü bir etkiye dönüştü. Bu gönül hareketi ülkemizde kök salan bir model olarak kardeş coğrafyalardaki çocuklara da güvenli bir yuva, sıcak bir el ve yeni bir umut taşımaya devam ediyor" diye konuştu.

'HER EVLADIMIZIN KENDİNİ DEĞERLİ HİSSETTİĞİ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çocukları, koruyucu ve biyolojik aileleri ve sosyal hizmet personelini destekleyen çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bu projenin önemli çıktılarından biri ise Geçici Koruyucu Aile Modeli'dir. Bu modelle acil koruma ihtiyacı bulunan çocuklarımızın kurum bakımına alınmadan doğrudan aile ortamında desteklenmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda 30 pilot ilimizde 283 çocuğumuzu 262 geçici koruyucu ailemizle buluşturduk. 2026 yılında 2 bin 249 etkinlikle 122 bin 314 vatandaşımıza ulaştık. Hizmetimizin daha etkin yürütülmesi için dijital altyapımızı güçlendirdik. Hedefimiz; koruyucu aileliği daha çok ailemizin gönlünde karşılık bulan bir harekete dönüştürmektir. Bu kapsamda çalıştayda farkındalık, sosyal katılım, mevzuat ve uygulama başlıklarını ele alacağız. Bugünkü panelimizde ise Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın koruyucu aile alanındaki deneyimlerini, UNICEF'in katkılarını dinleyeceğiz. Böylece çocuklarımızın üstün yararını esas alan koruyucu aile sistemimizi uluslararası tecrübe ve iş birlikleriyle daha da güçlendireceğiz. Bugün evlatlarımızın kalbine, geleceğine uzanan bir köprüde buluştuk. Sizler, o köprünün en sağlam taşıyıcıları, umudu yuvaya dönüştüren kahramanlarsınız. Bir ülkenin asıl zenginliği çocuklarının yüzündeki tebessümde saklıdır. Biz her evladımızın kendini değerli hissettiği bir Türkiye için çalışıyoruz" dedi.