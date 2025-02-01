Kosgeb'in Finansal Destek Üst Limiti 10 Milyon Liraya Çıkartıldı

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(ANKARA) - KOSGEB tarafından sağlanan finansal desteklerin üst sınırı, 3 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; KOSGEB'in sağladığı finansal desteğin üst sınırı, 3 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı.