Köşk-Ödemiş Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

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AYDIN'ın Köşk ile İzmir'in Ödemiş ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, heyelan nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Köşk ilçesinde saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan koparak akan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Köşk ile İzmir'in Ödemiş ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, çift yönlü trafiğe kapandı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye Aydın Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri, yolu tekrar trafiğe açmak için çalışmalara başladı.