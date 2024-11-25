Aydın'ın Köşk ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
C.A. idaresindeki 34 JV 9041 plakalı otomobil, Soğukkuyu Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Köşk'te Takla Atan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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