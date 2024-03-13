Kosova Başbakanı Albin Kurti, Deçan Manastırı'na verilecek alanın Avrupa Konseyi üyeliğini sağlayacağını açıkladı

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin Avrupa Konseyine üyeliğinin önünü açacak, 24 hektarlık alanın Deçan Manastırı'na verilmesi yönündeki kararı uygulayacaklarını bildirdi.

Başbakan Kurti, kabine toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kosova'nın Avrupa Konseyine üyelik sürecini ilerletmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak Anayasa Mahkemesinin 2016'da aldığı 24 hektarlık alanın Deçan Manastırı'nın mülkü olması yönündeki kararın uygulanması şartının öne sürüldüğünü söyledi.

Kosova Kadastro Ajansından 24 hektarlık alanın Deçan Manastırı'nın mülkü olması yönündeki kararın uygulanmasına ilişkin talimat verdiklerini belirten Kurti, "Yoğun bir toplantı ve ziyaret sürecinden sonra, Avrupa Konseyi'ne üye olmak için sahip olduğumuz pek çok koşuldan bazılarının yerine getirildiği, bazılarının ise acil olmayan konular olarak listelendiği bizim için netleşti. Geriye Anayasa Mahkemesinin Deçan Manastırı'na ilişkin kararının uygulanması kalıyor." dedi.

Kosova Başbakanı olarak 2016'da alınan bu garip ve adaletsiz kararı beğenmediğini, konuyla ilgili başka dava süreçlerinin de olduğunu anlatan Kurti, ancak hükümet olarak artık Anayasa Mahkemesinin kararını iptal edecek hukuki imkanlarının olmadığını vurguladı.

Avrupa Konseyine kararın uygulanmasıyla ilgili sözlü bir not gönderdiklerini dile getiren Kurti, "Bu zararlı karara karşı tavrımı asla değiştirmeyeceğim. Diğer yandan Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyeliğinin sadece tarihi bir zafer olmakla kalmayıp, aynı zamanda bağımsız Kosova'nın NATO ve Avrupa Birliği'ne üyeliğini mümkün kılan 5 AB ülkesi tarafından tanınması yönünde dev bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, 14. yüzyılda inşa edilmiş Kosova'nın batısındaki Deçan Manastırı, tesisin etrafındaki yaklaşık 24 hektarlık alanın mülkiyetini talep ediyordu. Kosova Anayasa Mahkemesi, 2016 yılında manastırın talebini yasal bulmuştu.

Kosova kurumları, manastırın mülkiyet talebi gerekçesinin 1990'lı yıllarda eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic tarafından verilen bir karara dayanması nedeniyle kararı uygulamayı reddediyordu.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyelik süreci

2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 24 Mayıs 2023'te Kosova'nın konseye üyelik talebini onaylayarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine (AKPM) ilettiğini duyurmuş, AKPM uzmanları tarafından Kosova'nın başvurusuyla ilgili görüş hazırlanmıştı.

Kosova'nın konseye üyelik başvurusuyla ilgili nihai kararın gelecek aylarda verilmesi bekleniyor.