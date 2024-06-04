Kosova Başbakanı Albin Kurti, Orhan Pamuk\'la İstanbul\'da akşam yemeğinde bir araya geldi

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'la İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya gelmesiyle ilgili, "Açıklayamayacağım bir onur, anlatamayacağım bir mutluluk." ifadesini kullandı.

Başbakan Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir restoranda akşam yemeğinde bir araya geldiği Pamuk ile birçok konuda uzun sohbetler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yazar Orhan Pamuk'un beni akşam yemeğine davet ettiğini söylediğinde Dr. Bilgin Sait'e ilk başta inanmadım. Akşam yaklaştıkça, dakikalar, saatler kadar uzun geliyordu bana, onunla geçirdiğim üç buçuk saat ise dakikalar gibi uçup gitti. Belki de gelecekteki dostluğumuzun bölümlerinin giriş özetini yazmayı başardık."

Pamuk'un spontane bir nezaketi ve korkutucu bir ilgisi olduğunu aktaran Kurti, Kosova, Arnavut halkı ve Balkanlar'la çok ilgili olduğunu vurguladı.

Kurti, "Açıklayamayacağım bir onur, anlatamayacağım bir mutluluk." ifadelerini kullandı.