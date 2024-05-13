Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı, Türk Temsil Heyeti Başkanlığına ziyarette bulundu - Son Dakika
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Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı, Türk Temsil Heyeti Başkanlığına ziyarette bulundu

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı, Türk Temsil Heyeti Başkanlığına ziyarette bulundu

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığına ziyarette bulundu. Bakan Damka, Türk askerinin Kosova'nın güvenliği konusunda önemli rol oynadığını belirtti ve KFOR'un hazır olduğunu yerinde gördü. Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

13.05.2024 19:31
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Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığıne ziyarette bulundu.

Sultan Murat Kışlası'na gelişinde Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel tarafından karşılanan Bakan Damka, burada tören mangasını selamladı.

Daha sonra kışladaki Mehmetçik ile bir araya gelen Damka, ihtiyat birliği olarak ülkeye gelen Türk komandolarının çalışmaları hakkında bilgi aldı, teçhizatlarını yakından inceledi.

Türk Bakan Damka, gazetecilere yaptığı açıklamada, KFOR bünyesinde görevli Türk askerinin Kosova'nın güvenliği konusunda önemli rol oynadığını söyledi.

Ziyaret kapsamında KFOR'un tüm senaryolara hazır olduğunu yerinden görme fırsatı yakaladığını belirten Damka, "Türk askerine ben bir kez daha teşekkürlerimi ifade ettim. Kendileri 25 yıldır bu alanda Kosova'nın güvenliğiyle ilgili, Kosova'nın devlet olma sürecinde sunmuş oldukları destek ve katkılarından dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür etme fırsatı buldum." diye konuştu.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerginliklerin ardından NATO'nun talebi üzerine görevlendirilen Türk komandoları, ihtiyat birliği olarak şubat ayının sonunda Kosova'ya intikal etmişti.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.

Kaynak: AA

Kosova, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

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