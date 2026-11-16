Kosova Büyükelçisi Bajrami, AB forumundaki milliyetçi Sırp şarkısına tepki gösterdi - Son Dakika
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Kosova Büyükelçisi Bajrami, AB forumundaki milliyetçi Sırp şarkısına tepki gösterdi

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Kosova'nın Büyükelçisi Bajrami, AB Genişleme Forumu konserinde Kosova'ya toprak iddiaları içeren Sırp milliyetçisi şarkıya tepki gösterdi. Şarkıyı kabul edilemez bulup AB Komisyonu ve Marta Kos'tan açıklama beklerken, Kos şarkının Komisyonun görüşlerini yansıtmadığını söyledi.

Kosova'nın Brüksel Büyükelçisi Agron Bajrami, Brüksel'de düzenlenen 2026 Avrupa Birliği (AB) Genişleme Forumu'nun açılış konserinde Kosova'ya yönelik toprak iddiaları içeren Sırp milliyetçisi şarkısının seslendirilmesine tepki göstererek, AB Komisyonundan açıklama beklediklerini bildirdi.

Büyükelçi Bajrami, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Brüksel'de düzenlenen 2026 Avrupa Birliği (AB) Genişleme Forumu'nun açılış konserinde Kosova'ya yönelik toprak iddiaları içeren Sırp milliyetçisi "Sa Kosova zora svice" şarkısının seslendirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Bajrami, Kosova'ya yönelik toprak iddiaları içeren şarkının kültürel bir alışveriş olarak değerlendirilemeyeceğini, Kosova Cumhuriyeti'nin toprakları üzerinde açık siyasi iddialar içerdiğini ifade etti.

Şarkının genişleme, birlik ve iyi komşuluk ilişkilerine adanmış resmi bir AB Komisyonu etkinliğinde seslendirilmesini kabul edilemez olarak nitelendiren Bajrami, AB üyeliğini hedefleyen Kosova'nın toprak bütünlüğünü hedef alan iddialara platform sağlanmasının Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Bajrami, AB Komisyonu ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'tan repertuvarın nasıl seçildiği ve onaylandığı konusunda açıklama beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, Brüksel'de AB Genişleme Forumu'nun açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kos, şarkının müzisyenler tarafından tercih edilmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu şarkı hiçbir şekilde AB Komisyonunun görüşlerini yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

Bölgedeki insanların geçmişte yaşadığı acıların ve fedakarlıkların farkında olduklarına işaret eden Kos, uzlaşmanın geçmişteki farklılıkların unutulması anlamına gelmediğini, bu farklılıkların ortak geleceğin önünde engel oluşturmayacağı bir Avrupa inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

AB Genişleme Forumu'nun 15 Kasım'da Brüksel'de düzenlenen "Birlik Ezgileri: Avrupa'nın Kavşaklarından Armoniler" başlıklı açılış konserinde bölge ülkelerinin müzikleri seslendirilmiş, Sırbistan için seçilen ve sözlerinde "Seni vermeyiz Kosova" ifadesiyle Kosova'nın Sırbistan'a ait olduğu yönündeki iddiaları içeren "Sa Kosova zora svice" şarkısı enstrümantal olarak çalınmıştı.

Kaynak: AA
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