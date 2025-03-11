Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den NATO Üyeliği Çağrısı - Son Dakika
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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den NATO Üyeliği Çağrısı

Osmani, Kosova'nın NATO'ya katılmasının zamanı geldiğini ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

11.03.2025 21:50
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- Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den NATO açıklaması: "Kosova'nın ittifaktaki yerini alma zamanı geldi"

PRİŞTİNE - Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova'nın NATO'ya üyeliği için çağrıda bulunarak, "Kosova'nın bölgesel istikrara katkı sağlayan sorumlu bir üye olarak ittifaktaki yerini alma zamanı geldi" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova'nın başkenti Priştine'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Osmani ve Rutte, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, bölgenin istikrarının Avro-Atlantik entegrasyonla yakından bağlantılı olduğunu kaydetti. Osmani, hibrit tehditlere rağmen Kosova'nın güvenilir bir partner olmaya devam edeceğini söyledi. Bir kez daha Kosova'nın NATO'ya üyeliği yönünde çağrıda bulunan Osmani, "Kosova'nın bölgesel istikrara katkı sağlayan sorumlu bir üye olarak ittifaktaki yerini alma zamanı geldi" dedi.

Ülkesinin NATO'ya üyeliğinin sadece bir ulusal çıkar değil aynı zamanda bölge ve Avrupa'da barış için stratejik bir gereklilik olduğunu vurgulayan Kosovalı lider, "NATO ile ortaklığımızı derinleştirmek istiyoruz. Ordumuz Kosova Güvenlik Gücü'nü, dünya genelinde barış, istikrar ve güvenliğe hizmet eden ortak kuvvetlerle uyumlu, modern ve profesyonel bir güç haline getirmek istiyoruz" dedi.

"Belgrad sadece Kosova'yı değil, Avrupa'nın tamamını istikrarsızlaştırmayı hedefliyor"

Konuşmasında Sırbistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırma teşebbüslerinde bulunmakla suçlayan Osmani, "Belgrad sadece Kosova'yı değil, Avrupa'nın tamamını istikrarsızlaştırmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı. NATO güçlerinin Kosova'daki varlıklarının bir güvenlik garantisi olduğunu ifade eden Osmani, "Batı Balkanlar'da istikrarsızlaştırıcı eylemler yapmayı düşünenler için en iyi mesaj, Kosova'nın büyük dostu Başkan Trump'ın dediği gibi, 'Güç yoluyla barış' olacaktır" dedi.

"On yıllardır inşa edilen barış, tehlikeye atılmamalı"

NATO Genel Sekreteri Rutte ise NATO'nun Batı Balkanlar'da barış ve güvenliğe destek verdiğini vurguladı. Rutte, "Batı Balkanlar'ın güvenli bir bölge olması, tüm Avro-Atlantik bölgesinde daha fazla güvenlik anlamına gelir. Önümüzde ne olduğuna dair daha net bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. On yıllardır inşa edilen barış, tehlikeye atılmamalı" dedi.

NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR'un güvenlikle ilgili her gelişmeye yanıt vermeye hazırlıklı olduğunu vurgulayan Rutte, Priştine ve KFOR arasındaki iş birliğinin devamını beklediklerini söyledi.

Rutte, NATO'nun Belgrad ve Priştine arasındaki ilişkilerin Avrupa Birliği öncülüğünde normalleşmesi sürecini de tam olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Sırbistan, Kosova, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den NATO Üyeliği Çağrısı - Son Dakika

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