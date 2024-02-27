Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın doğum gününü kutladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı ve telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ve yaklaşan Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ele alındı. Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti ve Türkiye'nin kalıcı desteğine minnettar olduklarını ifade etti.

27.02.2024 12:29
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Osmani'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ve yaklaşan Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ele alındı.

Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti, "Türkiye'nin kalıcı desteğine minnettarız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika

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