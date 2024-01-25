Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede Osmani, iki ülke arasındaki ilişkilere gösterdiği önemden dolayı Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Pendarovski'ye teşekkür etti.

Kuzey Makedonya'nın birçok süreçte Kosova'nın yanında yer aldığına dikkati çeken Osmani, "Avrupa entegrasyon süreci bizi birleştiren bir önceliktir ve bu yolda birbirimize yardıma devam edeceğiz." diye konuştu.

Kuzey Makedonya gibi dost ülkelerin desteğiyle Kosova'nın Avrupa entegrasyonu yolunda ilerleyebileceğini belirten Osmani, ülkesinin Avrupa Konseyi'ne üye olmasının vatandaşlarının haklarının korunmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Osmani, iki ülkenin de Avrupa Birliği'nde (AB) istikrarlı ve entegre Batı Balkanlar için ortak vizyona sahip olduklarını ifade etti.

Pendarovski, Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de görüştü.