Kosova'da 18 Yaş Altı Enerji İçecekleri Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kosova'da 18 Yaş Altı Enerji İçecekleri Yasaklandı

Kosova Meclisi, reşit olmayanların enerji içeceği tüketimini yasaklayan teklifi onayladı.

05.12.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Meclisi, 18 yaşından küçüklerin enerji içeceği tüketiminin ülkede yasaklanmasına ilişkin kanun teklifini onayladı.

Kanun teklifini Meclis kürsüsünden tanıtan İktidardaki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) Milletvekili Fitore Pacolli, teklifin, enerji içeceklerinin reşit olmayanlar tarafından tüketilmesinin engellenmesi için sıkı denetimleri öngördüğünü belirtti.

Pacolli, kanun teklifinin "çocukların ve hassas grupların sağlığını korumak" amacıyla yapıldığını ifade ederek "Reşit olmayanların bu içecekleri tüketmesini yasaklayan ve sıkı denetimler içeren teklif, Avrupa Birliği'nin herhangi bir düzenlemesiyle çelişmemektedir." dedi.

Kanun teklifi, 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde, oylamaya katılan 62 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Söz konusu kanun teklifinde,18 yaşından küçüklere enerji içeceklerini satan, sunan veya reklamını yapan kişilere 2 bin avroya kadar idari para cezası öngörülüyor.

Söz konusu tasarı, mecliste yapılacak ikinci bir oylamanın ardından cumhurbaşkanının onayıyla yasalaşması bekleniyor.

Kosova'da özellikle okul çevrelerinde enerji içeceklerinin kontrolsüz satışı ve tüketimi son dönemde tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Sağlık, Güncel, Enerji, kosova, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da 18 Yaş Altı Enerji İçecekleri Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:56 Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim
00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 19:37:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova'da 18 Yaş Altı Enerji İçecekleri Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.