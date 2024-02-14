Kosova'da çığ düşmesi: 1 ABD'li kayakçı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kosova'da çığ düşmesi: 1 ABD'li kayakçı hayatını kaybetti

Kosova\'da çığ düşmesi: 1 ABD\'li kayakçı hayatını kaybetti

Kosova'nın güneydoğusundaki Brezovica Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 1 ABD'li kayakçı hayatını kaybetti. Olayın, kayak yapan kişinin eşiyle gerçekleştiği belirtildi. Brezovica, Balkanlar'ın en yüksek dağları arasındaki Şar Dağları'nda bulunuyor.

14.02.2024 00:11
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Kosova'nın güneydoğusundaki Brezovica Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu 1 ABD'li kayakçı hayatını kaybetti.

Kosova polisinin Ferizovik bölgesi sözcüsü Kanun Veseli, AA muhabirine, dün saat 15.35 sıralarında Brezovica'nın "Kartal Yuvası" olarak adlandırılan mevkisinde kayak yapan bir kişinin çığ düşmesi nedeniyle öldüğüne dair bilgi aldıklarını doğruladı.

Yerel basındaki haberlerde, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden kayakçının, 54 yaşındaki ABD vatandaşı Katerine Rigby olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberlerde, olayın, Rigby'nin eşiyle kayak yaptığı sırada gerçekleştiği belirtildi.

Kosova'nın en önemli kayak merkezi Brezovica, Kosova ile Kuzey Makedonya arasındaki doğal sınırı oluşturan ve yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı 30 zirvesiyle Balkanlar'ın en yüksek dağları arasındaki Şar Dağları'nda bulunuyor.

Kaynak: AA

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