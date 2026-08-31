Kosova'da Cumhurbaşkanı Adayı Sejdiu Belirlendi

Kosova'da yaklaşık 2 yıldır süren siyasi krizi sona erdirmeye yönelik görüşmelerde, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) ile Kosova Demokratik Birliği (LDK), Kosova'nın eski Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Bekim Sejdiu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda uzlaştı.

Kosova'nın mevcut Başbakanı ve Vetevendosje partisi Genel Başkanı Kurti ile LDK Genel Başkanı Lumir Abdixhiku, başkent Priştine'de Bekim Sejdiu'nun da katılımıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

LDK Genel Başkanı Abdixhiku, burada yaptığı konuşmada, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere yürüttükleri görüşmelerin uzun, yoğun ve oldukça kapsamlı geçtiğini söyledi.

Görüşmeler sırasında halktan destek gören, ülkeye katkı sunmuş, demokratik ve devlet değerlerine sahip çok sayıda tanınmış ismin gündeme geldiğini anlatan Abdixhiku, "Önerilen ve değerlendirilen tüm isimler arasında ortak görüşmeler sonucunda bir isim üzerinde anlaşmaya vardık. Bu isim Prof. Dr. Bekim Sejdiu'dur." dedi.

Sejdiu da konuşmasında iki siyasi partinin kendisine duyduğu güvenin kendisini onurlandırdığını ve görevin getirdiği sorumluluğun farkında olduğunu belirterek, mevcut siyasi koşullarda Kosova'ya, vatandaşlarına ve devlete hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Vetevendosje'nin yeni hükümeti kurabilmesi için ülkedeki toplulukların oluşturduğu diğer partilerin desteği yeterli olacak ancak yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için gereken üçte iki çoğunluğa LDK ve diğer partilerin milletvekillerinin desteğiyle ulaşılabilecek.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını anayasanın öngördüğü süre içinde seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmiş, 7 Haziran'da yapılan erken genel seçimle ülkede son 18 ayda üçüncü kez genel seçim yapılmıştı.

Bekim Sejdiu kimdir?

Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi alan 51 yaşındaki Sejdiu, Saraybosna ve Bologna üniversitelerinin ortak programında demokrasi ve insan hakları alanında yüksek lisans yaptı.

Sejdiu daha sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans, Slovenya'daki Nova Univerza'da ise uluslararası ve diplomatik çalışmalar alanında doktora eğitimini tamamladı.

2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın Türkiye'deki diplomatik misyonunun kuruluşunda görev alan Sejdiu, 2008-2012 yıllarında Kosova'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Büyükelçilik görevinin ardından 2012-2014 yıllarında Kosova'nın New York Başkonsolosu olarak görev yapan Sejdiu, 2015'te Kosova Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı ve 2021'e kadar görevini sürdürdü.

Sejdiu, halihazırda Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinde akademik çalışmalarını sürdürüyor.