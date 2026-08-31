Kosova'da Cumhurbaşkanı Adayı Sejdiu Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kosova'da Cumhurbaşkanı Adayı Sejdiu Belirlendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vetevendosje ve LDK, Bekim Sejdiu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda uzlaştı.

Kosova'da yaklaşık 2 yıldır süren siyasi krizi sona erdirmeye yönelik görüşmelerde, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) ile Kosova Demokratik Birliği (LDK), Kosova'nın eski Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Bekim Sejdiu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda uzlaştı.

Kosova'nın mevcut Başbakanı ve Vetevendosje partisi Genel Başkanı Kurti ile LDK Genel Başkanı Lumir Abdixhiku, başkent Priştine'de Bekim Sejdiu'nun da katılımıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

LDK Genel Başkanı Abdixhiku, burada yaptığı konuşmada, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere yürüttükleri görüşmelerin uzun, yoğun ve oldukça kapsamlı geçtiğini söyledi.

Görüşmeler sırasında halktan destek gören, ülkeye katkı sunmuş, demokratik ve devlet değerlerine sahip çok sayıda tanınmış ismin gündeme geldiğini anlatan Abdixhiku, "Önerilen ve değerlendirilen tüm isimler arasında ortak görüşmeler sonucunda bir isim üzerinde anlaşmaya vardık. Bu isim Prof. Dr. Bekim Sejdiu'dur." dedi.

Sejdiu da konuşmasında iki siyasi partinin kendisine duyduğu güvenin kendisini onurlandırdığını ve görevin getirdiği sorumluluğun farkında olduğunu belirterek, mevcut siyasi koşullarda Kosova'ya, vatandaşlarına ve devlete hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Vetevendosje'nin yeni hükümeti kurabilmesi için ülkedeki toplulukların oluşturduğu diğer partilerin desteği yeterli olacak ancak yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için gereken üçte iki çoğunluğa LDK ve diğer partilerin milletvekillerinin desteğiyle ulaşılabilecek.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını anayasanın öngördüğü süre içinde seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmiş, 7 Haziran'da yapılan erken genel seçimle ülkede son 18 ayda üçüncü kez genel seçim yapılmıştı.

Bekim Sejdiu kimdir?

Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi alan 51 yaşındaki Sejdiu, Saraybosna ve Bologna üniversitelerinin ortak programında demokrasi ve insan hakları alanında yüksek lisans yaptı.

Sejdiu daha sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans, Slovenya'daki Nova Univerza'da ise uluslararası ve diplomatik çalışmalar alanında doktora eğitimini tamamladı.

2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın Türkiye'deki diplomatik misyonunun kuruluşunda görev alan Sejdiu, 2008-2012 yıllarında Kosova'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Büyükelçilik görevinin ardından 2012-2014 yıllarında Kosova'nın New York Başkonsolosu olarak görev yapan Sejdiu, 2015'te Kosova Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı ve 2021'e kadar görevini sürdürdü.

Sejdiu, halihazırda Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinde akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Cumhurbaşkanı Adayı Sejdiu Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20:06
Türkiye’de 3 ay tatil yaptı ABD’ye tam 16 adet valizle geri döndü
Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
19:19
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Marketteki korkunç saldırı kamerada
19:14
İran’da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var
İran'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var
18:44
Mekke Anlaşmasının İstanbul’daki ilk toplantısı sona erdi Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
18:35
Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı
Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 20:18:59. #7.12#
SON DAKİKA: Kosova'da Cumhurbaşkanı Adayı Sejdiu Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement