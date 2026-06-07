Kosova'da Erken Seçim Gerçekleşti - Son Dakika
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Kosova'da Erken Seçim Gerçekleşti

Kosova\'da Erken Seçim Gerçekleşti
07.06.2026 21:10
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Kosova'da erken genel seçimde oy verme işlemi tamamlandı, oy sayımına geçildi.

Balkan ülkesi Kosova'da düzenlenen erken genel seçimde oy verme işlemi tamamlandı.

Yerel saatle 07.00'de açılan sandıklar, saat 19.00'da kapandı ve oy sayım işlemine başlandı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) sitesinden paylaşılan son veriye göre, saat 19.00'a kadar kayıtlı 1 milyon 959 bin 962 seçmenden 715 bin 632'si, yani seçmenlerin yüzde 36,51'i oy kullandı.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması beklenirken, 21 siyasi oluşumdan 902 adayın arasından seçilecek 120 milletvekili 4 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.

KQZ Başkanı Kreshnik Radoniqi, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, seçim sürecinin ön değerlendirmelere göre düzenli bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Radoniqi, şu ana kadar sürecin bütünlüğünü, güvenilirliğini veya genel işleyişini zedeleyebilecek herhangi bir olay ya da usulsüzlük tespit edilmediğini vurguladı.

Başbakan Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketi'nin birinci çıkması bekleniyor

Kamuoyuna açıklanmış güncel bir anket bulunmasa da siyasi uzmanlar, Kosova'nın mevcut Başbakanı Albin Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje), seçimden birinci çıkacağını tahmin ediyor, ancak ülkenin yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için gerekli üçte iki Meclis çoğunluğunun oluşması beklenmiyor.

Seçimde Kosova'nın mevcut Başbakanı Kurti'nin başlıca rakipleri arasında Kosova Demokratik Birliği (LDK) Başbakan adayı Lumir Abdixhiku ve Cumhurbaşkanı adayı Vjosa Osmani ile Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başbakan adayı Bedri Hamza yer alıyor.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) de Kosova Türklerine garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için 22 milletvekili adayıyla erken genel seçimde yarıştı.

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te erken genel seçim yapılmıştı. Vetevendosje aralıktaki erken genel seçimde oyların yüzde 51,1'ini almış, Albin Kurti liderliğindeki hükümet 11 Şubat'ta Meclisten güvenoyu almıştı.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesiyle 4 Nisan'da cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretmişti.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını Anayasa'da öngörülen sürede seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da Erken Seçim Gerçekleşti - Son Dakika

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