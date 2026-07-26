Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan\'ın petrol tesislerini vurdu

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cizan ve Yenbu kentlerinde bulunan Aramco'ya ait iki stratejik petrol tesisine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıları üstlendiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan'dan saldırının yol açtığı hasara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Cizan'daki rafineri bölgesinden yoğun duman yükseldiği bildirildi.

FÜZELERDEN İKİSİ PATRIOT SİSTEMİYLE DÜŞÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan'ın batı kıyısındaki en önemli petrol ihracat noktalarından biri olan Yenbu'da petrol tesislerini hedef alan iki balistik füzenin, Riyad ile yapılan anlaşma kapsamında bölgede görev yapan Yunanistan ordusuna ait Patriot hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

BABÜLMENDEP BOĞAZI ENDİŞESİ

Saldırıların ardından gözler Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'na çevrildi. Bölgedeki gerilimin tırmanması halinde Husilerin boğazı kapatma ihtimali uluslararası ticaret ve enerji sevkiyatı açısından ciddi risk olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı ile birlikte Babülmendep'in de kapanmasının küresel tedarik zincirinde büyük ekonomik sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD-İRAN TEMASLARI SÜRÜYOR

Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının iki gecedir durduğu belirtilirken, Washington ile Tahran arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğü ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Konuşuyorlar. Dinlemeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi de taraflar arasında arabulucular aracılığıyla çeşitli önerilerin iletildiğini doğrularken, taraflar arasında temel anlaşmazlıkların sürdüğünü ve henüz kayda değer ilerleme sağlanamadığını bildirdi.

UKRAYNA İLE GERİLİM DE TIRMANIYOR

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca Hazar Denizi'nde bir İran gemisine düzenlenen ve bir denizcinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise uzun menzilli saldırılarla İran'ın askeri sevkiyatında kullanılan gemilerin hedef alındığını öne sürdü.