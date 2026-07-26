Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan\'ın petrol tesislerini vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki savaşta yeni bir cephe açıldı. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan ve Yenbu kentlerindeki Aramco petrol tesislerine füze ve İHA saldırısı düzenledi. Yenbu'yu hedef alan iki balistik füze Patriot hava savunma sistemi tarafından düşürülürken, Cizan'daki tesisten yoğun duman yükseldi. Saldırı, ABD ile İran arasında diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cizan ve Yenbu kentlerinde bulunan Aramco'ya ait iki stratejik petrol tesisine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıları üstlendiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan'dan saldırının yol açtığı hasara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Cizan'daki rafineri bölgesinden yoğun duman yükseldiği bildirildi.

FÜZELERDEN İKİSİ PATRIOT SİSTEMİYLE DÜŞÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan'ın batı kıyısındaki en önemli petrol ihracat noktalarından biri olan Yenbu'da petrol tesislerini hedef alan iki balistik füzenin, Riyad ile yapılan anlaşma kapsamında bölgede görev yapan Yunanistan ordusuna ait Patriot hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

BABÜLMENDEP BOĞAZI ENDİŞESİ

Saldırıların ardından gözler Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'na çevrildi. Bölgedeki gerilimin tırmanması halinde Husilerin boğazı kapatma ihtimali uluslararası ticaret ve enerji sevkiyatı açısından ciddi risk olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı ile birlikte Babülmendep'in de kapanmasının küresel tedarik zincirinde büyük ekonomik sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

ABD-İRAN TEMASLARI SÜRÜYOR

Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının iki gecedir durduğu belirtilirken, Washington ile Tahran arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğü ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Konuşuyorlar. Dinlemeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi de taraflar arasında arabulucular aracılığıyla çeşitli önerilerin iletildiğini doğrularken, taraflar arasında temel anlaşmazlıkların sürdüğünü ve henüz kayda değer ilerleme sağlanamadığını bildirdi.

UKRAYNA İLE GERİLİM DE TIRMANIYOR

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca Hazar Denizi'nde bir İran gemisine düzenlenen ve bir denizcinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise uzun menzilli saldırılarla İran'ın askeri sevkiyatında kullanılan gemilerin hedef alındığını öne sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İran Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

11:31
Antalya’da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
11:01
Araç sahipleri dikkat Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
10:28
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
10:26
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
10:03
Milyonlar onu kullanıyordu 139 yıllık pil devi iflas etti
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
09:46
Avrupa’nın gözde ülkesi küle döndü Tam 60 bin kişi yerinden oldu
Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü! Tam 60 bin kişi yerinden oldu
08:25
Adana’da 24 saatte kanlı bilanço 3’ü kadın 6 kişi öldürüldü
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü
07:52
Trump zor durumda Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 11:50:11. #7.12#
SON DAKİKA: Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.